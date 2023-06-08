Песков заявил, что подрыв аммиакопровода «Тольятти - Одесса» усложнит продление зерновой сделки

Возобновление транзита по аммиакопроводу было одним из условий РФ по продлению соглашения.

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Взрыв на аммиакопроводе «Тольятти - Одесса» может усложнить продление зерновой сделки, так как возобновление транзита по нему фигурирует в документе как одно из условий российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой. Но вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому, скажем так, еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», - заявил Песков.

Напомним, Минобороны России сообщило о подрыве аммиакопровода «Тольятти - Одесса» украинскими диверсантами. Инцидент произошел 5 июня в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате теракта пострадали мирные люди. Среди российских военнослужащих никто не пострадал.