Путин заявил о готовности России выйти из зерновой сделки

По словам президента, Москву и нуждающиеся в поставках продовольствия страны в очередной раз обманули.

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Россия сознательно пошла на зерновую сделку, чтобы поддержать развивающиеся страны и чтобы добиться снятия санкций с сельскохозяйственного сектора, сказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с военкорами. Однако Москву в очередной раз обманули, сказал он.

«Что касается стран Африки - к ним тоже почти ничего не приходит. Поэтому мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из так называемой зерновой сделки. Тем более что коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска противником морских беспилотников», - сказал глава государства.

Путин сказал также, что большая часть украинского зерна идет в развитые государства, а нуждающиеся страны не получают от сделки практически ничего. Поэтому Москва намерена обсудить ситуацию с поставками продовольствия со странами Африки.

Президент рассказал также, что украинцы «выбросили» все достигнутые в марте 2022-го договоренности после отхода российских войск из-под Киева.