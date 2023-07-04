Композитор Дунаев заявил, что состояние Николая Дроздова не вызывает опасений

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Состояние заслуженного журналиста РФ Николая Дроздова, восстанавливающего после перелома ребер, не вызывает никаких опасений, он чувствует себя хорошо. Об этом «Звезде» заявил композитор и певец Дмитрий Дунаев, опровергнув сообщения СМИ о якобы проблемах со здоровьем у журналиста.

«Чувствует он себя хорошо, супруга тоже чувствует себя хорошо. Они сейчас на даче, отметили хорошо его день рождения. Никаких опасений нет. Ну у него еще есть момент - где-то ребра болят, ну он, конечно же, еще лечится, 86 лет человеку! А так он замечательно себя чувствует, все хорошо. Криминала никакого нет, паники никакой не нужно», - рассказал певец.

Напомним, что Дроздов попал в больницу в январе этого года после перелома восьми ребер. 85-летний ученый поскользнулся и упал возле своего дома, когда возвращался из университета. Он был выписан из больницы уже в феврале и на данный момент восстанавливается дома.