Композитор Дунаев заявил, что состояние Николая Дроздова не вызывает опасений
Состояние заслуженного журналиста РФ Николая Дроздова, восстанавливающего после перелома ребер, не вызывает никаких опасений, он чувствует себя хорошо. Об этом «Звезде» заявил композитор и певец Дмитрий Дунаев, опровергнув сообщения СМИ о якобы проблемах со здоровьем у журналиста.
«Чувствует он себя хорошо, супруга тоже чувствует себя хорошо. Они сейчас на даче, отметили хорошо его день рождения. Никаких опасений нет. Ну у него еще есть момент - где-то ребра болят, ну он, конечно же, еще лечится, 86 лет человеку! А так он замечательно себя чувствует, все хорошо. Криминала никакого нет, паники никакой не нужно», - рассказал певец.
Напомним, что Дроздов попал в больницу в январе этого года после перелома восьми ребер. 85-летний ученый поскользнулся и упал возле своего дома, когда возвращался из университета. Он был выписан из больницы уже в феврале и на данный момент восстанавливается дома.