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Дроздова положили в реанимацию с переломом восьми ребер

Анна Назайкина
12:29 29.01.2023
Как утверждается, у него были сильные боли, кашель, затруднение дыхания, в связи с чем его подключили в ИВЛ.
Дроздова положили в реанимацию с переломом восьми ребер
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Заслуженный журналист РФ, телеведущий, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов попал в реанимацию после перелома восьми ребер. Об этом в эфире НТВ сообщил его сосед, художник Константин Мирошник.

По его словам, 85-летний ученый поскользнулся и упал возле своего дома, когда возвращался из университета.

«Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер», - сказал он.

Как утверждается, супруга Дроздова Татьяна уверяла его в том, что необходимо лечь в больницу, однако он отказывался из-за того, что боялся подхватить какой-то вирус в медучреждении.

«Он еще две ночи дома был, одну ночь он вообще не спал, утром скорую вызвали и поехали. Уложили на МРТ, там восемь ребер: ударенные, поломанные», - добавил Мирошник.

В итоге Дроздова перевели в отделение интенсивной терапии. Мирошник рассказал, что из-за сломанных ребер у него были сильные болевые ощущения, кашель, затруднение дыхания, в связи с чем его подключили в ИВЛ.

В июле прошлого года появились сообщения, что Дроздов потерял сознание на съемках в Москве, однако впоследствии ведущий заявил, что плохо себя почувствовал из-за низкого артериального давления.

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