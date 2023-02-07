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Дроздов сообщил, что его выписали из больницы

Анна Назайкина
14:05 07.02.2023
Его дочь отметила, что семья будет оказывать телеведущему помощь в восстановлении.
Дроздов сообщил, что его выписали из больницы
© Фото: Pavel Kashaev, GlobalLookPress
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Телеведущего, профессора географического факультета МГУ, заслуженного журналиста РФ Николая Дроздова выписали. Об этом он сообщил в беседе с «360».

«Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы - можно ехать домой», - приводит его слова телеканал.

Его дочь Елена Дроздова подчеркнула, что близкие будут оказывать помощь популярному телеведущему в восстановлении.

Ранее в СМИ появились сообщения, что 85-летний Дроздов попал в реанимацию с переломом ребер после того, как поскользнулся на льду и упал, выходя из автомобиля.

Впоследствии его близкий друг композитор Дмитрий Дунаев заявил, что Дроздов находится в обычной палате, пострадали только ребра - его органы не повредились.

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