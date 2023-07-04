Си Цзиньпин заявил, что ШОС должна противостоять цветным революциям и вмешательству других стран в дела региона

Китайский лидер на саммите ШОС заявил о необходимости противостоять цветным революциям в регионе и не допускать вмешательства других стран в дела организации.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) противостоять цветным революциям, а также вмешательству других стран в дела региона. Об этом он заявил по видеосвязи на открытии саммита ШОС.

«Необходимо категорически выступать против любых попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким-либо предлогом», - заявил китайский лидер.

Саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате в Нью-Дели.

Также в рамках встречи глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил участников ШОС в Астану на следующий саммит. Он поздравил президента Ирана Ибрагима Раиси со вступлением страны в организацию и напомнил о предстоящем принятии Белоруссии в ШОС.