Страны ШОС приняли совместную нью-делийскую декларацию

В декларацию вошли положения о ядерной и экономической безопасности.

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Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества подписали сегодня совместную нью-делийскую декларацию.

В итоговый документ вошли положения о соблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия, противодействию вовлечению молодежи в деятельность террористических группировок и энергетической безопасности.

«Государства-члены, являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора, всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжение процесса ядерного разоружения», - отмечено в тексте совместной декларации.

В декларации отмечена эффективность антитеррористической деятельности ШОС и озвучена актуальность «совместных усилий международного сообщества по противодействию попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок».

Важной частью декларации стал блок экономических вопросов в рамках Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года. Среди приоритетных направлений названы цифровая экономика, высокие технологии и инновации, развитие сети автомобильных и железных дорог и энергетическая безопасность, а также сотрудничество в сфере образования, культурного обмена и туризма.

Декларация подчеркивает «ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом».

Напомним, что саммит стран-членов ШОС прошел сегодня в Индии в режиме конференц-связи с участием президента России Владимира Путина.