Путин заявил, что более 80% торговли между РФ и Китаем идет в рублях и юанях

Путин отметил важность расчетов между РФ и Китаем в национальной валюте.

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Большая часть расчетов по торговым операциям между РФ и Китаем осуществляется в национальной валюте. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Более 80% коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляются уже в рублях и юанях», - отметил Путин.

Президент также рассказал о значительном - более чем в три раза - росте торгового оборота между Россией и странами ШОС. В 2022 году он достиг рекордной отметки в 263 млрд долларов, а в период с января по апрель 2023 года увеличился еще на 35%.

Напомним, что сегодня Владимир Путин принимает участие в заседании глав государств - членов ШОС.

Ранее экономист Валерий Корнеев объяснил, что Китай не может внедрить платежную систему «Мир», так как КНР тесно сотрудничает с США и Европой в сфере торговли, что влияет на политику китайских банков.