Экономист Корнеев объяснил, почему в Китае нет карт «Мир»

По словам эксперта, КНР тесно сотрудничает с США и Европой в сфере торговли, поэтому китайские банки находятся под давлением, а вот Египет, Алжир, Иран и Пакистан могут скоро внедрить платежную систему «Мир».

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Экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев рассказал, какие страны могут внедрить платежную систему «Мир» и почему ее нет в Китае. По его словам, КНР тесно сотрудничает с США и Европой в сфере торговли, и это сильно влияет на политику китайских банков.

«Торговые партнеры Китая - Соединенные Штаты и Европа. Поэтому те банки, которые могли бы принимать карты „Мир“, в итоге приостановили бы сотрудничество из-за давления и угроз со стороны американцев», - передает его слова 360.

Корнеев также перечислил страны, которые могут внедрить российскую платежную систему. Он отметил, что, в связи с большим потоком российских туристов, карты «Мир» могут появиться в Египте, Алжире, Иране и Пакистане, как это случилось с Кубой. Однако, по словам эксперта, это зависит от того, как эти государства отреагируют на давление со стороны США в виде вторичных санкций.

Ранее в Центральном банке России рассказали о планах вывести карты «Мир» в 5-6 новых стран к концу 2023 года. Прежде всего, это будут государства, которые не боятся западных санкций из-за сотрудничества с РФ.