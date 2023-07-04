Путин заявил, что против России ведется гибридная война

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Против России ведется гибридная война с применением масштабных санкций, провокаций и давления. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите стран Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференцсвязи. Российский лидер напомнил, что Запад создал из соседней страны - Украины - «анти-Россию» с целью давления на РФ.

«И сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война. Используются беспрецедентные по масштабу, нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям. И в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован», - заявил Путин.

Также в ходе саммита Путин констатировал, что более 80% торговли между РФ и Китаем идет в рублях и юанях.