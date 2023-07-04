В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что против России ведется гибридная война

Алексей Курильченко
11:28 04.07.2023
Президент отметил, что Россия успешно противостоит давлению и развивается.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Против России ведется гибридная война с применением масштабных санкций, провокаций и давления. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите стран Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференцсвязи. Российский лидер напомнил, что Запад создал из соседней страны - Украины - «анти-Россию» с целью давления на РФ.

«И сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война. Используются беспрецедентные по масштабу, нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям. И в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован», - заявил Путин.

Также в ходе саммита Путин констатировал, что более 80% торговли между РФ и Китаем идет в рублях и юанях.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:28 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что из Украины долго создавали «анти-Россию», чтобы сдержать развитие РФ
10:59 В стране и мире
Видео
Токаев пригласил Путина и лидеров ШОС на очный саммит в Астану
11:35 В стране и мире
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
09:53 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в Тюмени сторонника украинских боевиков
08:07 Армия
Видео
Экипажи Ка-52 поразили технику националистов из ПТРК «Вихрь-М» на Красно-Лиманском направлении
Популярное
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Видео
Шойгу: попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих ВС РФ присяге
Видео
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Кадыров в прямом эфире опроверг информацию о своей болезни и исчезновении Делимханова
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.