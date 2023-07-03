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Артиллеристы отряда «Ливадия» утопили баржу боевиков в районе Антоновского моста

Михаил Аброськин
Анастасия Бобылева
10:06 03.07.2023
Каждый день украинские боевики пытаются нащупать слабое место в обороне левого берега Днепра, однако российские бойцы пресекают их попытки форсировать реку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Херсонском направлении завершено уничтожение украинских формирований, высадившихся в районе моста на острове Антоновский. Об этом сообщили в Минобороны России. Однако бои на этом направлении все еще продолжаются, и боевики продолжают предпринимать попытки форсировать Днепр.

Один из минометных расчетов противника расположился на правом берегу Днепра в районе Антоновки. Отряды добровольцев ведут огонь по противнику из артиллерийских орудий Д-20.

Артиллерийская батарея стреляет залпом. Пока боевики не успели опомниться, уйти в укрытие или сменить позицию, затем короткая корректировка и снова выстрел сразу из нескольких орудий.

На счету артиллеристов добровольческого отряда «Ливадия» десятки уничтоженных объектов противника: от укреплений и бронетехники до сложных маневрирующих целей.

Свое снайперское реноме артиллеристы подтвердили неоднократно. К слову, два самых успешных орудия в шутку прозвали «Белоснежка» и «Дюймовочка». Но, вопреки названиям, нрав у них суровый.

Батарея поддерживала российские штурмовые отряды, которые выбивали противника из окрестностей Антоновского моста на левом берегу. Сегодня эта территория полностью под контролем российских военных. Но бои в том районе все еще продолжаются.

Противник периодически пытается малыми группами высадиться на наш берег, накапливаясь под конструкциями. Недавно туда и был нанесен ракетный удар по конструкциям моста, как раз у основания.

Для воздушной разведки добровольческий отряд использует передовые российские беспилотники. Один из них - летающее крыло ZALA. Оснащенный мощным комплексом слежения, он способен заглянуть далеко вглубь позиций противника, может обнаружить цели в нескольких километрах от себя даже ночью.

Малые же дроны сегодня широко применяются для атаки групп противника, уничтожения техники и укрытий. А там, где не сможет подобраться беспилотник, наблюдение ведут снайперы.

Ежедневно украинские формирования пытаются нащупать слабое место в обороне левого берега, посылая разведывательные группы на катерах и малых судах. Но их встречают огнем. Слаженные действия российских военных не оставляют боевикам и шанса ступить на берег.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Михаила Аброськина.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации диверсионной украинской группы при попытке высадки на остров Антоновский. Диверсанты планировали высадиться на острове на двух моторных лодках, однако им не удалось осуществить задуманное.

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