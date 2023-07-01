МО РФ сообщило о ликвидации диверсионной группы ВСУ при попытке высадки на остров Антоновский

Отмечается, что диверсанты планировали высадиться на острове на двух моторных лодках.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На Херсонском направлении при попытке высадиться на остров Антоновский ликвидирована диверсионная группа украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. В военном ведомстве отметили, что националисты планировали высадку на двух моторных лодках.

На этом направлении российские военные за сутки ликвидировано до трех десятков боевиков. Кроме того, уничтожены четыре автомобиля и американская гаубица М777.

Напомним, на днях сообщалось, что российские военные предотвратили попытку переброски подразделений украинских националистов возле Антоновского моста.

Отмечается, что противника загоняют под мост, наносят удары по неприятельским войскам, когда те пытаются подвести боеприпасы и медикаменты.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.