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МО РФ: на Херсонском направлении завершено уничтожение боевиков в районе Антоновского моста

13:44 02.07.2023
Российские военнослужащие ликвидировали украинских националистов.
МО РФ: на Херсонском направлении завершено уничтожение боевиков в районе Антоновского моста
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
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Российские военнослужащие на Херсонском направлении завершили уничтожение подразделений украинских боевиков в районе Антоновского моста. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского мост», - говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что высокоточным оружием морского и наземного базирования нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Все назначенные объекты удалось поразить, цель удара была достигнута.

Также было поражено хранилище топлива для техники украинских националистов в районе Запорожья.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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