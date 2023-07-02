Армия МО РФ: на Херсонском направлении завершено уничтожение боевиков в районе Антоновского моста Российские военнослужащие ликвидировали украинских националистов. © Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress Читайте нас на: Российские военнослужащие на Херсонском направлении завершили уничтожение подразделений украинских боевиков в районе Антоновского моста. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. «На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского мост», - говорится в заявлении. Накануне сообщалось, что высокоточным оружием морского и наземного базирования нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Все назначенные объекты удалось поразить, цель удара была достигнута. Также было поражено хранилище топлива для техники украинских националистов в районе Запорожья. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика