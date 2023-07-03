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Самолет L-410 с неисправным двигателем аварийно сел в Хабаровском крае

Ирина Елагина
09:24 03.07.2023
Сломавшийся в воздухе самолет успешно посадили в аэропорту Комсомольска-на-Амуре. Обошлось без пострадавших.
Самолет L-410 с неисправным двигателем аварийно сел в Хабаровском крае
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Самолет авиакомпании Хабаровского края «Хабаровские авиалинии» совершил вынужденную посадку аэропорту Комсомольска-на-Амуре из-за поломки двигателя. Об инциденте рассказала пресс-служба авиакомпании.
По информации авиаперевозчика, авария произошла на борту двухмоторного самолета L-410. Он летел 3 по маршруту Хабаровск - Богородское и 3 июля около полудня по местному времени аварийно сел в Комсомольске-на-Амуре.

«Из-за неисправности в одном из двигателей в 11.58 совершил вынужденную посадку в аэропорту Дземги», - уточнили в авиакомпании.

К счастью, все обошлось без последствий: борт посадили в штатном режиме, никто из 14 пассажиров не пострадал. В пункт назначения их доставят завтра другим рейсом, а пока разместили в гостинице.

Ранее сообщалось, что при взлете самолета L-410 в Якутске сломалось шасси, а на аэродроме Тигиль на Камчатке L-410 при попытке взлета врезался в сугроб.

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