Самолет столкнулся с сугробом в Приморье
СМИ: инцидент произошел при попытке взлета, пострадали два человека.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самолет столкнулся с сугробом в Приморье
СМИ: инцидент произошел при попытке взлета, пострадали два человека.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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