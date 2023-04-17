В стране и мире При взлете самолета L-410 в Якутске сломалось шасси Игнат Далакян Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет. © Видео: Telegram, СК РФ © Фото: Telegram, СК РФ Читайте нас на: Следственный комитет Российской Федерации проводит проверку по факту происшествия с самолетом L-410. Как сообщает ведомство, в процессе выполнения взлета воздушного судна из аэропорта Магадан в Якутске произошел надлом передней стойки шасси. «На борту самолета находились пять членов экипажа, никто не пострадал», - говорится в Telegram-канале ведомства. Следственные органы проводят доследственную проверку на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На данный момент специалисты осматривают место происшествия, опрашивают экипаж самолета и выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила об инциденте с самолетом, совершавшим перелет из Тобольска в Санкт-Петербург. В двигатель воздушного судна, предварительно, попали птицы, после чего было принято решение вернуться на аэродром вылета. Экспертное мнение и аналитика