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При взлете самолета L-410 в Якутске сломалось шасси

Игнат Далакян
18:46 17.04.2023
Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.
© Видео: Telegram, СК РФ © Фото: Telegram, СК РФ
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Следственный комитет Российской Федерации проводит проверку по факту происшествия с самолетом L-410.

Как сообщает ведомство, в процессе выполнения взлета воздушного судна из аэропорта Магадан в Якутске произошел надлом передней стойки шасси.

«На борту самолета находились пять членов экипажа, никто не пострадал», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Следственные органы проводят доследственную проверку на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На данный момент специалисты осматривают место происшествия, опрашивают экипаж самолета и выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила об инциденте с самолетом, совершавшим перелет из Тобольска в Санкт-Петербург. В двигатель воздушного судна, предварительно, попали птицы, после чего было принято решение вернуться на аэродром вылета.

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