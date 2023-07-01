Путин и президент Палестины обсудили по телефону события 24 июня
Главы двух государств выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-палестинских отношений.
© Фото: The Kremlin Moscow, Wolfgang Kumm, dpa, GlobalLookPress
Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с палестинским коллегой Махмудом Аббасом, сообщили в Кремле. Как отмечается, разговор был организован по инициативе Палестины.
Во время беседы Аббас заявил Путину, что полностью поддерживает шаги российских властей, предпринятые для защиты конституционного порядка в стране в связи с событиями, произошедшими в РФ в прошлую субботу, 24 июня.
«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений», - говорится в сообщении.
Сегодня в Кремле сообщили, что российский лидер поговорил по телефону с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который также выразил Путину поддержку.