Путин поздравил команду Team Spirit с победой на ЧМ по Dota 2

Президент России Владимир Путин поздравил команду Team Spirit с победой на чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с заслуженной победой на The International 2021 - чемпионате мира по Dota 2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы», - заявил глава государства.

Как отметил Путин, российские киберспортсмены продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность.

«В решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», - говорится в поздравлении.

Накануне российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу в гранд-финале над командой из Китая PSG.LGD. Игра завершилась со счетом 3:2.

Team Spirit - вторая команда из СНГ и первая в России, которой удалось стать триумфатором крупнейших соревнований по Dota 2. Суммарный призовой фонд турнира составил более $40 млн. Российские киберспортсмены получат свыше $18 млн.