Спорт Российские киберспортсмены впервые победили в крупнейшем турнире The International Елизавета Потейчук Команда Team Spirit в результате победы на соревнованиях получит более $18 млн. Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу в гранд-финале над командой из Китая PSG.LGD в самом престижном турнире The International 10 по компьютерной игре Dota 2. Игра завершилась со счетом 3:2. Team Spirit - вторая команда из СНГ и первая в России, которой удалось стать триумфатором крупнейших соревнований по Dota 2. Суммарный призовой фонд турнира составил более $40 млн. Российские киберспортсмены получат свыше $18 млн. Ранее Team Spirit обыграла европейскую команду Team Secret со счетом 2:1 и вышла в финал престижного турнира по Dota 2. Турнир The International - это одно из самых популярных и престижных киберспортивных мероприятий.