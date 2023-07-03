Проректора РАНХиГС Назарова задержали в Москве

За мошенничество в особо крупном размере проректору РАНХиГС Назарову грозит до 10 лет заключения.

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Проректора РАНХиГС и бвышего Бывшего врио ректора вуза Максима Назарова задержали в Москве сотрудники следственных органов. Об этом сообщают РИА Новости.

Назарову предъявлены обвинения в мошенничестве при трудоустройстве сотрудников Министерства образования науки в рамках уголовного дела, по которому проходят экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова и экс-ректор «Шанинки» Сергей Зуев.

Назарова задержали в Следственном комитете, куда он явился после официального запроса следователя. Как следует из карточки с делом, размещенной на сайте Тверского суда, ранее Назарову был запрещен ряд определенных действий, в том числе пользование интернетом, мобильной связью и общение с коллегами.

Год назад Максим Назаров с июля по август занимал должность врио ректора РАНХиГС. Ранее этот пост занимал Владимир Мау, задержанный в июне 2022 года по делу о мошенничестве с бюджетными средствами в особо крупном размере. Как сообщил адвокат Мау, уголовное преследование было прекращено в октябре.