Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау

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Сотрудники МВД задержали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц», - следует из сообщения.

Сообщается, что 29 июня с участием Владимира Мау проводились следственные мероприятия. Источники РБК подтвердили, что позавчера ночью ректор академии был вызван на допрос, в настоящее время в вузе проходят обыски.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли хищения денег в филиалах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Ростове-на-Дону и Хабаровске. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники спецслужб проводят обыски на рабочих местах и в квартирах подозреваемых, а также изымают документы.