Армия спецоперация Танк младшего сержанта Комаровского отразил контратаку ВСУ, уничтожив бронемашины и 20 боевиков Российские танкисты отличились в бою в районе Времевского выступа. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Танковый экипаж под командованием младшего сержанта Максима Комаровского сорвал атаку неприятеля на Времевском выступе, нанеся урон бронетехнике и живой силе противника. Об успешных действиях российских танкистов рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «В ходе очередной контратаки ВСУ в районе Времевского выступа танкистам под командованием Комаровского огнем с закрытых огневых позиций удалось поразить несколько бронемашин и уничтожить свыше 20 националистов», - отметил представитель командования. Ранее сообщалось, как бойцы группировки войск «Восток» сорвали атаку двух мотопехотных взводов в направлении Работино. Напомним, что неприятель активизировался на Запорожском направлении, но наши военнослужащие успешно сдерживают контрнаступление ВСУ. Так, накануне экипаж вертолета Ка-52 уничтожил подразделение украинских боевиков с противотанковыми средствами поражения. Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика