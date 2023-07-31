Танк младшего сержанта Комаровского отразил контратаку ВСУ, уничтожив бронемашины и 20 боевиков
Танковый экипаж под командованием младшего сержанта Максима Комаровского сорвал атаку неприятеля на Времевском выступе, нанеся урон бронетехнике и живой силе противника. Об успешных действиях российских танкистов рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«В ходе очередной контратаки ВСУ в районе Времевского выступа танкистам под командованием Комаровского огнем с закрытых огневых позиций удалось поразить несколько бронемашин и уничтожить свыше 20 националистов», - отметил представитель командования.
Ранее сообщалось, как бойцы группировки войск «Восток» сорвали атаку двух мотопехотных взводов в направлении Работино.
Напомним, что неприятель активизировался на Запорожском направлении, но наши военнослужащие успешно сдерживают контрнаступление ВСУ. Так, накануне экипаж вертолета Ка-52 уничтожил подразделение украинских боевиков с противотанковыми средствами поражения.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.