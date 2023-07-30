Бойцы ВС РФ сорвали атаку двух мотопехотных взводов в направлении Работино

Понеся потери в живой силе, украинские боевики от наступательных действий отказались.

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Российские артиллеристы уничтожили две группы украинских диверсантов в Чаривном и в районе Гуляйполя. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

Он уточнил, что вражеские ДРГ были вскрыли средства воздушной разведки, затем они были уничтожены огнем нашей артиллерии.

Кроме того, на Запорожском направлении украинские боевики попытались произвести атаку в направлении Работино силами двух мотопехотных взводов.

«Понеся потери в живой силе, противник от наступательных действий отказался», - добавил Чехов.

Ранее российское военное ведомство показало видео, на котором барражирующий боеприпас уничтожает украинский танк под Работино.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.