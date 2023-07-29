Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил опорный пункт на Запорожском направлении
Удар был нанесен управляемой ракетой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожил подразделение украинских боевиков с противотанковыми средствами поражения. Кадры поражения опорного пункта опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
Отмечается, что подразделение противника уничтожили на Запорожском направлении специальной операции. Удар был нанесен управляемой ракетой.
Напомним, недавно российский президент Владимир Путин заявил, что Запорожском направлении противник активизировался.
Однако действия украинских боевиков не увенчались успехом.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.