Дипломат Гатилов заявил, что Россия хотела бы избежать денонсации ДСНВ
Постпред РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия надеется на торжество здравого смысла у американских политиков во избежание денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
«Надеемся, что здравый смысл у наших бывших партнеров рано или поздно восторжествует и нам не придется рассматривать варианты с денонсацией ДСНВ», - сказал дипломат в интервью «Известиям».
По мнению Гатилова, в первую очередь Америка должна изменить деструктивный курс на нанесение России поражения и создать условия для деэскалации ситуации. Эти действия необходимы для полноценного функционирования ДСНВ.
«До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ исключены», - заявил Гатилов.
Представитель РФ пожелал, чтобы вместо обсуждений денонсации договора, речь зашла о новом правовом документе, который пришел бы на смену ДСНВ в 2026 году.
Ранее стало известно, что существует только один способ возобновить действие ДСНВ. Посольство России в США заявило, что Америка должна отказаться от цели нанести РФ стратегическое поражение.
В прошлом месяце Москва и Вашингтон снова пытались обсудить договор, однако на данный момент позиции сторон по этому вопросу несовместимы.