Дипломат Гатилов заявил, что Россия хотела бы избежать денонсации ДСНВ

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Постпред РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия надеется на торжество здравого смысла у американских политиков во избежание денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Надеемся, что здравый смысл у наших бывших партнеров рано или поздно восторжествует и нам не придется рассматривать варианты с денонсацией ДСНВ», - сказал дипломат в интервью «Известиям».

По мнению Гатилова, в первую очередь Америка должна изменить деструктивный курс на нанесение России поражения и создать условия для деэскалации ситуации. Эти действия необходимы для полноценного функционирования ДСНВ.

«До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ исключены», - заявил Гатилов.

Представитель РФ пожелал, чтобы вместо обсуждений денонсации договора, речь зашла о новом правовом документе, который пришел бы на смену ДСНВ в 2026 году.

Ранее стало известно, что существует только один способ возобновить действие ДСНВ. Посольство России в США заявило, что Америка должна отказаться от цели нанести РФ стратегическое поражение.

В прошлом месяце Москва и Вашингтон снова пытались обсудить договор, однако на данный момент позиции сторон по этому вопросу несовместимы.