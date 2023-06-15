Рябков сообщил, что РФ и США провели прямые контакты по ДСНВ

Возвращение России к договору мыслимо только при отказе США от враждебной линии в отношении Москвы, подчеркнул дипломат.

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У Москвы и Вашингтона в последние недели были прямые контакты по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«В последние недели и месяцы состоялось несколько обсуждений, в том числе напрямую, не путем обмена публичными заявлениями», - приводит его слова агенство.

Кроме того, дипломат отметил, что в настоящий момент позиции двух стран по этому документу пока несовместимы.

Рябков уточнил, что возвращение нашей страны к ДСНВ можно представить только в случае, если Штаты откажутся от враждебной линии в отношении России.