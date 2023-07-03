Сенатор Ковитиди заверила, что заказчики покушения на главу Крыма будут наказаны

Она также подчеркнула, что Украина является государством-террористом и опасна для Европы.

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Сенатор, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Она заявила, что заказчики преступления обязательно «будут установлены и наказаны».

«Но расслабляться не стоит, Украина токсична для всей Европы, которая поймет, что на Украине надо - необходимо - срочно наводить порядок и справится с этим только Россия», - цитирует ее RT.

По словам сенатора, произошедшее доказывает, что Украина является государством-террористом. Ковитиди отметила, что даже в Европе, куда хлынул поток украинских мигрантов, это уже поняли.

«Украина больна, при этом терроризм лишь часть ее заболевания, лекарство есть - применяемая Россией СВО», - подчеркнула она.

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку украинских спецслужб совершить покушение на жизнь главы Республики Крым Сергея Аксенова. В результате был задержан гражданин РФ, который планировал подорвать автомобиль чиновника.

Аксенов записал видеообращение, в котором поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм. Он также подчеркнул, что продолжит придерживаться прежнего образа действий, врагу не удастся договориться с таким идейным человеком, как он.