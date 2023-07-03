Аксенов записал видеообращение к ФСБ и поблагодарил сотрудников за профессионализм

Глава Крыма подчеркнул, что находится на правильном пути, если враги решили действовать именно так.

© Видео: Пресс-служба главы Республики Крым © Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов записал видеообращение, в котором поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на него. Он также подчеркнул, что произошедшее укрепило его во мнении, что он действует правильно.

«Для меня лично вывод простой - с точки зрения воздействия на врагов я действую правильно, нахожусь на правильном пути, буду этого пути придерживаться и дальше», - заявил он.

Аксенов отметил, что врагу не удастся договориться с таким идейным человеком, как он. Россия, считает глава республики, будет двигаться дальше до полной победы.

Ранее Аксенов также выразил благодарность сотрудникам ФСБ в своем Telegram-канале. Он выразил уверенность, что заказчики преступления будут наказаны, а террористическая угроза со стороны Киева со временем будет устранена.