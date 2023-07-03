ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова

По данным службы, подозреваемый был завербован СБУ и планировал подорвать машину руководителя.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку украинских спецслужб совершить покушение на жизнь главы Республики Крым Сергея Аксенова. В результате действий силовиков был задержан гражданин РФ, которого СБУ завербовали и обучали разведывательно-подрывной деятельности и минно-взрывному делу.

По данным службы, задержанный планировал подорвать машину Аксенова. Мужчина был пойман, когда он забирал бомбу из тайника. Завербованный россиянин прибыл на территорию полуострова в июне этого года, после чего приступил к подготовке к теракту.

В его отношении были возбуждены дела о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатых веществ. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма, которые подозреваются сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Фигуранты дела передавали СБУ информацию по обстановке на российском полуострове.