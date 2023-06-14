В стране и мире Египет подал заявку на вступление в БРИКС Тимур Шерзад Об этом сообщил российские посол в Каире Георгий Борисенко. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко. «Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС», - заявил он в интервью ТАСС. Посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. По словам Борисенко, Египет заинтересован тем, что в БРИКС занимаются переводом торговых процессов на валюты, альтернативные западным. Ранее сообщалось о том, что к банку БРИКС уже в августе этого года может присоединиться и Аргентина. Экспертное мнение и аналитика