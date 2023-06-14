Египет подал заявку на вступление в БРИКС
Об этом сообщил российские посол в Каире Георгий Борисенко.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко.
«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС», - заявил он в интервью ТАСС.
Посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.
По словам Борисенко, Египет заинтересован тем, что в БРИКС занимаются переводом торговых процессов на валюты, альтернативные западным.
Ранее сообщалось о том, что к банку БРИКС уже в августе этого года может присоединиться и Аргентина.