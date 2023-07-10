Боливия и Россия могут расширить соглашение о добыче лития

В него хотят включить производство побочных продуктов.

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Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию. В него хотят включить производство побочных продуктов, которые можно использовать в промышленности. Об этом заявил президент Yacimientos de litio bolivianos Карлос Рамос.

«Логично улучшить процесс производства, добывая другие продукты, которые имеют коммерческую ценность», - сказал Карлос Рамос в интервью РИА Новости.

В конце июня стало известно, что международный уранодобывающий холдинг госкорпорации «Росатом» Uranium One Group заключил контракт с государственной литиевой компанией Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia. Согласно договору, в департаменте Потоси должны построить комплекс по добыче и производству карбоната лития.

Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Стороны отмечают, что соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества двух стран.