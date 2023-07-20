Канада ввела санкции против режиссера Никиты Михалкова и актера Ивана Охлобыстина

Также под санкции попали актер Иван Охлобыстин, певец Тимати и еще 36 физических и 25 юридических лиц.

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Канада расширила санкционный список, включив в него еще 39 физических и 25 юридических лиц, в том числе режиссера Никиту Михалкова и организацию «Бесогон», учредителем которой он является. Перечень лиц, попавших под санкции, канадское правительство опубликовало на своем сайте.

Также в список попали актер Иван Охлобыстин и популярные российские исполнители, такие как Филипп Киркоров, Тимати, SHAMAN, Дмитрий Харатьян, певицы Валерия и Юлия Чичерина. Помимо этого, в перечне оказались министр культуры Ольга Любимова и глава Минобрнауки Валерий Фальков. Соответственно, Министерство культуры и Министерство науки и высшего образования также оказались под санкциями.

Операторы МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 тоже вошли в санкционный список. Также в нем оказались карта «Мир» и система платежей Yandex Pay, два банка - «Тинькофф» и «Точка» и другие организации.

Ранее сообщалось об очередных санкциях Канады против Москвы. В перечень попали 14 физических лиц и 34 юридических. Отмечается, что эти меры были приняты с целью «усилить давление» на РФ.