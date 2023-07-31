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Кадры с коптера дома, в котором женщина удерживалась в плену 14 лет

Дарина Криц
17:31 31.07.2023
Напротив дома стоят двух- и трехэтажные здания, из окон которых просматривается внутренний двор дома, в котором находилась заложница.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» с коптера показал дом в Челябинске, в котором удерживалась женщина. По версии следствия и по многочисленным сообщениям СМИ, она пребывала там в 14-летнем плену. В настоящее время на месте работают представители СК по Челябинской области, полиция и криминалисты. Корреспондент Михаил Аброськин отметил, что на месте не присутствует ни один из фигурантов дела.

«Нам сразу бросилось в глаза несколько ну совсем уж очевидных странностей. Прежде всего, напротив злополучного дома номер 17 две многоэтажки, два и три этажа. Судя по всему, из окон этих домов внутренний дворик злополучного места просматривается совершенно спокойно. Более того, соседние частные дома - между ними даже нет стандартной изгороди», - рассказал Михаил Аброськин.

Немногим ранее мы сообщали, что женщине удалось сбежать после 14 лет плена в подвале в Челябинской области. Осенью 2009 года похититель завлек свою жертву в частный дом под предлогом распития алкогольных напитков. До настоящего времени ее насильно удерживали в домовладении. Пострадавшей удалось сбежать после того, как у похитителя обострилось психическое заболевание и его доставили в больницу.

Позже стало известно, что СК РФ установил, что в 2011 году было совершено еще одно убийство в этом доме. Тогда мужчина расчленил тело женщины и закопал останки в погребе своего дома.

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