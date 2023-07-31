СК РФ установил, что в 2011 году была еще одна убитая в деле находившейся в плену 14 лет женщины

После убийства женщины в 2011 году мужчина расчленил ее тело и закопал останки в погребе своего дома.

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Следователи СУ СК РФ по Челябинской области установили, что мужчина, удерживавший 14 лет в заложницах женщину, причастен к убийству местной жительницы в 2011 году. После его совершения подозреваемый закопал останки расчлененного тела в своем доме в погребе. Об этом сообщил СК РФ.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома», - опубликована соответствующая информация.

Указано, что в настоящее время мужчина содержится в лечебном учреждении. Сотрудники правоохранительных органов осуществляют над ним надзор.

Ранее мы показали кадры из дома, где женщина 14 лет находилась в заточении. Сотрудники Следственного комитета РФ оцепили здание. Возле дома наблюдается спокойная обстановка. Корреспонденту «Звезды» пока не удалось попасть внутрь дома.