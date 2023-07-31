В Челябинской области девушке удалось сбежать после 14 лет плена в подвале

Похищенной удалось сбежать после того, как ее мучитель был госпитализирован с психическим заболеванием.

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В Челябинской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения человека. По данным следствия, местный житель с 2009 года удерживал в подвале дома девушку.

Похититель завлек свою жертву в частный дом под предлогом распития алкогольных напитков. Ее насильно удерживали в домовладении с осени 2009 года до настоящего времени. Пострадавшей удалось сбежать после того, как у похитителя обострилось психическое заболевание и его доставили в больницу.

На данный момент подозреваемый находится под надзором правоохранителей. Проводятся следственные действия.

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