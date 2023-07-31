По словам секретаря Совбеза, именно для этих целей Зеленский подписывал закон о трансплантации в прошлом году.

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Киевский режим использует своих раненых военнослужащих как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

«Украинцев не только бросают на так называемые "мясные штурмы", приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», - заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году подписал закон о трансплантации «не случайно». Документ предусматривает возможность пересадки человеческих органов без согласия.

Ранее Патрушев заявлял, что РФ неоднократно получает подтверждения того, что при подготовке терактов и диверсий на территории России Киев использует методы спецслужб Гитлера. Киевский режим, по словам секретаря, взял на вооружение самые грязные методы, используемые гитлеровскими гестапо и абвером.