Патрушев отметил, что поступают многочисленные факты, которые подтверждают «неонацистскую сущность правящего бандеровского режима».

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Российская Федерация неоднократно получает подтверждения того, что при подготовке терактов и диверсий на территории России Киев использует методы спецслужб Гитлера. С таким заявлением секретарь российского совбеза выступил на совещании по вопросам безопасности Южного федерального округа в Краснодаре.

«Продолжаем получать многочисленные факты, подтверждающие неонацистскую сущность правящего бандеровского режима», - заявил Патрушев.

Он добавил, что киевский режим взял на вооружение самые грязные методы, используемые гитлеровскими гестапо и абвером.

Ранее Николай Патрушев заявил, что со стороны Североатлантического альянса усиливаются угрозы для Российской Федерации. По словам секретаря Совета безопасности России, «агрессивную сущность НАТО» подтверждают прошедшие в июне учения Defender Europe с отработкой переброски войск вдоль восточного фланга.