В Минобороны России подчеркнули, что украинское командование осуществляет эвакуацию иностранных наемников по остаточному принципу, только после самих украинцев.

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Минобороны России заявило, что командование ВСУ бросает иностранных наемников в «мясные штурмы». Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Украинское командование бросает в "мясные штурмы" на российские позиции подразделения, укомплектованные иностранными наемниками, в первую очередь. Эвакуация раненых наемников организуется по остаточному принципу, только после вывоза украинских военнослужащих», - сказал представитель российского оборонного ведомства.

Украинцы, взятые в плен российскими бойцами, рассказали, что командиров подразделений ВСУ, ведущих боевые действия на линии соприкосновения, не привлекают к ответственности за потери среди наемников.

По словам Конашенкова, на фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине, а также потерях в живой силе, Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. ️С начала проводимой ВС РФ военной операции по защите Донбасса на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского режима прибыло 11 675 человек из 84 стран. В последний месяц Украина развернула вербовку наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных США районах Сирии.

В заявлении говорится о ликвидации более 4,8 тысяч наемников, в основном из США, Канады и стран Европы. Конашенков констатировал, что украинская сторона использует наемников из других государств в качестве пушечного мяса. Он подчеркнул, что российские бойцы продолжат уничтожать иностранцев, воюющих на стороне Киева вне зависимости от того, где они находятся.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.