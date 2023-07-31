Шойгу заявил, что за июль Украина потеряла 20 824 военнослужащих

© Фото: Минобороны России

За июль потери противника составили более 20 тысяч человек в живой силе, более двух тысяч единиц различного вооружения, в том числе танки Leopard. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20824 человека, и 2227 единиц различного вооружения», - сказал Шойгу.

В том числе, добавил Шойгу, украинские боевики за июль потеряли 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley и 40 артиллерийских систем М777, а также 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

Глава Минобороны России резюмировал, что поставки западного вооружения Киеву не приводят к успехам на поле боя, а только затягивают военный конфликт.

На совещании Шойгу также отметил успехи российских военных, благодаря упорству которых продвижение противника не было допущено. Кроме того, он сообщил об освобождении ВС РФ Ковалевки и Сергеевки на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Волосунова Вероника и Николай Баранов .