Шойгу: ВС РФ освободили Ковалевку и Сергеевку на Краснолиманском направлении

Также глава оборонного ведомства сообщил об освобождении железнодорожной станции Молчановка на Купянском направлении.

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Российские военные освободили Ковалевку и Сергеевку на Краснолиманском направлении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении», - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Глава российского оборонного ведомства указал на заслуги 15-й мотострелковой бригады и 234-го десантно-штурмового полка. По словам министра, названные подразделения действовали решительно и маневренно. Также он выделил 238-ю артиллерийскую бригаду, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки.

Шойгу рассказал, что наши военные ведут активные боевые действия, ослабляя возможности киевских формирований. Наши бойцы благодаря своему профессионализму и упорству пресекают все попытки украинских боевиков продвинуться. Сорвана масштабная попытка ВСУ прорвать российскую оборону на Ореховском направлении.