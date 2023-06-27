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Трамп заявил, что Соединенные Штаты «движутся в ад»

Максим Крюков
22:22 27.06.2023
По словам экс-президента США, все больше стран теряют доверие к доллару, который может перестать быть мировым стандартом валюты.
Трамп заявил, что Соединенные Штаты «движутся в ад»
© Фото: Aaron Schwartz, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Выборы президента Соединенных Штатов Америки, которые намечены на 2024 год, станут важнейшими в истории, так как страна находится в упадке и не продержится при нынешнем руководстве. С таким заявлением выступил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в штате Нью-Гемпшир.

«Мы - нация в упадке. Я не знаю, продержимся ли мы еще четыре года. Я думаю, даже год выжить будет весьма тяжело», - передает его слова РИА Новости.

Экс-президент отметил, что в настоящее время «страна движется в ад», все больше государств теряют доверие к доллару, который может перестать быть мировым стандартом валюты, и это, по словам Трампа, обернется для американцев катастрофой.

Политик добавил, что его оппоненты из Демократической партии являются «разжигателями войны», подчеркнув, что никто из них не говорит об урегулировании ситуации на Украине. По словам 45-го президента США, он сам смог бы разрешить конфликт за сутки.

«Я предотвращу Третью мировую войну, а мы очень близки к ней», - резюмировал Трамп.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме не исключил, что ситуацию на Украине решили бы по-другому при иных властях в США. В Киеве и в странах коллективного Запада от мирного плана не только отказались, но и объявили об этом публично, отметил российский лидер.

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