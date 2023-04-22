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Трамп пообещал завершить украинский конфликт, если станет президентом

Дмитрий Трунов
04:41 22.04.2023
В феврале он также обещал «в ту же ночь» позвонить Путину и Зеленскому в случае избрания президентом США и договориться со всеми сторонами.
Трамп пообещал завершить украинский конфликт, если станет президентом
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал завершить конфликт между Россией и Украиной, если он победит после победы на выборах 2024 года. Такое заявление бывший глава Белого дома сделал, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде, передает РИА Новости.

Трамп пообещал урегулировать конфликт «вскоре после того», как республиканцы снова выиграют борьбу за Белый дом.

Ранее Трамп уже выступал с такими заявлениями. Например, в феврале он обещал «в ту же ночь» позвонить Путину и Зеленскому в случае избрания президентом США и договориться со всеми сторонами.

Экс-президент США говорил также, что только он способен предотвратить Третью мировую и втягивание в нее США. Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну из-за передачи Киеву западных танков, заявил он.

В марте Трамп в очередной раз подтвердил готовность разрешить ситуацию на Украине за 24 часа. По его словам, военной операции вообще не было бы, если бы он оставался американским президентом.

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