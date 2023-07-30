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Парад и освобождение от «пиратов»: лучшие кадры празднования Дня ВМФ во Владивостоке

Мария Герман
07:37 30.07.2023
Начался праздник с построения моряков на главном причале Тихоокеанского флота.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Во Владивостоке тихоокеанцы торжественно встретили День Военно-Морского Флота. Начался праздник с построения моряков на главном причале флота, где командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина и губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравили военнослужащих.

Далее праздник продолжился в бухте Золотой Рог, где командующий Тихоокеанским флотом России обошел парадный строй из 7 боевых кораблей и поздравил личный состав с профессиональным праздником.

Во главе парада находился гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг». Следом шли корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «МПК-221», пограничный сторожевой корабль «Сапфир», ракетный катер «Р-29», базовый тральщик «БТ-232» и подводная лодка «Петропавловск-Камчатский». Общая длина строя кораблей составила более 1300 метров.

После обхода парадной линии кораблей Виктор Лиина на катере «Ураган» перешел в Амурский залив. Там состоялся военно-спортивный праздник и театрализованное представление после трехлетнего перерыва в предыдущие годы.

Зрители увидели действия экипажей малых противолодочных кораблей, тральщиков, ракетных катеров, фрегата «Маршал Шапошников», корвета «Громкий», больших десантных кораблей, отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами при освобождении захваченного пиратами судна.

В десять часов вечера в Владивостоке над акваторией Амурского залива прозвучит праздничный салют из 30 фейерверочных выстрелов. Артиллерийские залпы будут произведены со стороны мыса Боброва военнослужащими отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ТОФ.

Напомним, сегодня также состоится Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. На нем будут присутствовать российский президент Владимир Путин и главы четырех африканских государств.

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