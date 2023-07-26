Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада 30 июля
В 22 часа 30 минут по московскому времени в Санкт-Петербурге состоится артиллерийский салют.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада. Об этом сообщает портал правовой информации.
Согласно тексту указа, парад будет проведен в Санкт-Петербурге 30 июля. Кроме этого, в 22-30 по московскому времени состоится праздничный салют. Парад традиционно приурочен ко Дню ВМФ России.
Также сообщалось, что некоторые представитель африканских стран, приглашенные на саммит Россия - Африка, примут участие в Главном военно-морском параде в качестве участников.
Ранее «Звезда» показала, как прошел Международный военно-морской салон в Кронштадте.