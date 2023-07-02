Участники беспорядков напали на дом и семью мэра французского города

Злоумышленники пытались протаранить дом на автомобиле, а затем сжечь его.

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В пригороде Парижа в ходе массовых беспорядков было совершено нападение на дом мэра города Л'Э-ле-Роз Венсана Жанбруна. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter. По его словам, демонстранты попытались протаранить его дом на автомобиле, а затем сжечь его.

В результате нападения пострадали супруга и один из детей чиновника. Венсан Жанбрун утверждает, что злоумышленники преследовали его родных.

«Моя решимость защищать Республику сильнее, чем когда-либо. Я не отступлю», - сказал градоначальник.

Напомним, массовые беспорядки во Франции начались после убийства полицейским 17-летнего подростка, который отказался подчиниться его требованиям, находясь за рулем автомобиля. Молодой человек по имени Наэль был похоронен в субботу в пригороде Парижа Нантере.

Лишь в ночь с субботы на воскресенье в стране задержали 427 человек, 126 из них - в Париже и пригородах. В Марселе минувшей ночью были ранены двое полицейских, в том числе один - в лицо в результате минометного обстрела.