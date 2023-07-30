Минобороны РФ: пресечена попытка террористической атаки на Москву тремя украинскими БПЛА
Один из дронов уничтожен ПВО над Одинцовским районом Подмосковья, два других подавлены средствами РЭБ.
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Министерство обороны России сообщило о попытке киевских властей 30 июля совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве.
Один из украинских дронов был сбит ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.
Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и упали на территорию нежилых зданий Москва-Сити.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников на две башни Москва-Сити. По его словам, никто не пострадал.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.