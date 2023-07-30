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Шойгу поздравил моряков с Днем Военно-морского флота

00:17 30.07.2023
Парады военных кораблей пройдут в Петербурге, Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Новороссийске, Североморске, на территории пункта базирования ВМФ в порту Тартус в Сирии.
Шойгу поздравил моряков с Днем Военно-морского флота
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении праздничных мероприятий в День Военно-Морского Флота 30 июля 2023 года. В частности, глава Минобороны РФ приказал главнокомандующему ВМФ провести главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Парады военных кораблей пройдут в Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Новороссийске, Североморске, а также на территории пункта базирования ВМФ в порту Тартус в Сирии.

Шойгу поздравил с праздником военнослужащих, работников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научно-образовательных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса а также ветеранов.

«Мы по праву гордимся героизмом наших моряков, талантом флотоводцев и мастеров-корабелов, которые принесли России славу великой морской державы», - говорится в приказе министра обороны России.

Шойгу подчеркнул, что ВМФ - это важная составляющая национальной обороны. Флот играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы России. Его личный состав обладает современными знаниями и навыками управления сложной морской техникой, достойно несет вахту, успешно выполняет стоящие перед ним задачи, отметил глава Минобороны России.

Ранее Черноморский флот отработал применение противокорабельных ракет берегового базирования «Уран» и ракет морского и воздушного базирования «Москит» и «Х-31А».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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