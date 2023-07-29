Путин и главы четырех африканских государств примут участие в параде в честь Дня ВМФ

Главный военно-морской парад пройдет завтра в Финском заливе и акватории Невы в Санкт-Петербурге.

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Российский президент Владимир Путин и главы четырех африканских стран примут участие в Главном военно-морском параде, который пройдет завтра в Финском заливе и акватории Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков уже заявлял, что представители африканских стран поучаствуют в параде в качестве приглашенных гостей.

Напомним, в минувшую среду глава государства Владимир Путин утвердил указ о проведении Главного военно-морского парада.

Согласно подписанному президентом документу, в 22:30 состоится праздничный салют.