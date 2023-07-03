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В Коми сообщили о разливе нефти, часть попала в реку Колва

Дарина Криц
00:26 03.07.2023
Причиной ЧП стал отказ трубопровода.
В Коми сообщили о разливе нефти, часть попала в реку Колва
© Фото: Ростислав Кошелев, РИА новости
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Неисправность трубопровода в  Республике Коми привела к разливу нефти. Часть ее попала в местную реку Колва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

Отмечено, что в округе Усинск действует режим повышенной готовности. К устранению последствий аварии привлечены 18 человек и 4 единицы техники.

«Сегодня на промысловом трубопроводе ООО "Нобель Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва», - цитирует агентство.

В конце июня президент России Владимир Путин обсудил проблемы экологии на форуме «Сильные идеи для нового времени». Во время него он вспомнил детский мультик про жабу. Тогда он отметил, что «жаба молодец, она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем».

Напомним, в декабре 2021 года Путин подписал законы о штрафах за вред экологии. Так, для нефтяных предприятий, у которых отсутствует план (или содержит недостоверные сведения) на случай разливов нефти и финансовое обеспечение для его реализации штраф может составить от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч рублей для ИП и от 100 до 300 тысяч рублей для юрлиц.

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