Путин, обсуждая проблемы экологии, вспомнил детский мультик про жабу
Президент России Владимир Путин, обсуждая проблемы экологии на форуме «Сильные идеи для нового времени», вспомнил детский мультик.
«По-моему, для малышей есть такой мультик - "Мусорная жаба", когда там что-то выращивают и используют мусор, жаба этот мусор поедает и потом что-то выращивает», - сказал он.
Российский лидер отметил, что «жаба молодец, она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем».
Кроме того, глава государства посетил выставку, которая была организована Агентством стратегических инициатив. У мультимедийного экрана один из участников мероприятия напомнил Путину, что 10 лет назад глава государства нарисовал кошку. На этот раз президент РФ изобразил что-то похожее на портрет человека и оставил под рисунком свой автограф.