В стране и мире Путин, обсуждая проблемы экологии, вспомнил детский мультик про жабу Максим Крюков По словам президента России Владимира Путина, жаба из мультфильма «занимается решением экологических проблем». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин, обсуждая проблемы экологии на форуме «Сильные идеи для нового времени», вспомнил детский мультик. «По-моему, для малышей есть такой мультик - "Мусорная жаба", когда там что-то выращивают и используют мусор, жаба этот мусор поедает и потом что-то выращивает», - сказал он. Российский лидер отметил, что «жаба молодец, она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем». Кроме того, глава государства посетил выставку, которая была организована Агентством стратегических инициатив. У мультимедийного экрана один из участников мероприятия напомнил Путину, что 10 лет назад глава государства нарисовал кошку. На этот раз президент РФ изобразил что-то похожее на портрет человека и оставил под рисунком свой автограф. Экспертное мнение и аналитика